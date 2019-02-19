الأمم المتحدة: تعلن عن حصار 200 عائلة سورية من قبل تنظيم “داعش”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن تنظيم “داعش” الإرهابي، يحاصر نحو 200 عائلة في منطقة صغيرة ما زالت تحت سيطرته شرقي سوريا، وأن مسلحي التنظيم يمنعون بعضها من الفرار.

جاء ذلك وفق بيان صدر الثلاثاء، ونشرته وسائل إعلام دولية.

وأشارت باشليه، إلى أن “كثيرا منها (العائلات) لا يزال يتعرض لضربات جوية وبرية مكثفة من جانب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية حليفته على الأرض”.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه، في إفادة، إن القانون الدولي يلزم “ب ي د”، باتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين الموجودين وسط المقاتلين الأجانب.

وتقاتل “ب ي د/ ب كا كا” الإرهابية، عناصر “داعش”، في بلدة الباغوز، وهي آخر منطقة تحت سيطرة التنظيم المتطرف في سوريا. الاناضول

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