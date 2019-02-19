مطار الخرطوم يدخل منظومة الدفع الإلكتروني

أعلن ديوان الحسابات القومي أمس عن بدء التشغيل التجريبي للدفع الإلكتروني بمطار الخرطوم، تمهيداً لإدخال كل المطارات الولائية. وأكد نائب مدير الديوان مرتضى صالح وهبي، بحسب صحيفة (السوداني) الصادرة اليوم ،أن نظام الدفع الإلكتروني في الوحدات الحكومية يمضي جيداً، وتبقت نحو 4 وحدات من نحو 173 وحدة، مبيناً أن هذه الوحدات الأربع لديها أنظمة وتعمل بالتحصيل الإلكتروني. وأضاف:الديوان يتابع موقف الشبكات بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات، مشيراً إلى أهمية الإعلام في المرحلة المقبلة لنشر ثقافة التعامل مع وسائل الدفع المختلفة.

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