مسؤول: الحديث عن أن دارفور سلة غذاء العالم أحلام وردية

قال وزير الشؤون الاجتماعية السابق بشمال دارفور، يوسف اسحق آدم، إن دارفور تزخر بالعديد من الموارد التي ينقصها الاستغلال الأمثل، مشيراً إلى أن الإقليم حالياً في حاجة للدعم من المنظمات الأجنبية.
وأكد في حديث حسب صحيفة مصادر الصادرة في الخرطوم اليوم الثلاثاء، أن سياسات الدولة المتبعة في المنطقة لا تساعد على أن تُصبح دارفور سلة غذاء العالم ووصفها بالإحلام الوردية لجهة أن طاقات الشباب جامدة وغير مستغلة.
ولفت آدم إلى أن القيادات في دارفور محكومة بنظام دولة مستهلكة غير منتجة، مضيفاً أن "إنسان دارفور بطبيعة الحال منتج، بيد أن إنتاجه يُستغل لصالح ديوان الزكاة والضرائب، مشيراً إلى أنه لا توجد مدارس حرفية أو فنية لتأهيل الكوادر البشرية.
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