الحكومة تبحث مع يوناميد استخدام مقارها بالفاشر

التقت نائب الممثل الخاص المشترك ليوناميد، أنيتا غبيهو، بوزير الزراعة والغابات الاتحادي، حسب النبي موسى محمد ومسؤولين حكوميين في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وناقش الاجتماع، مستقبل استخدام مقار يوناميد في الفاشر، وفقاً لعملية الانتقال وإعادة تشكيل البعثة الجارية اللآن.
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