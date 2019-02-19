رد ناري من تركي آل الشيخ على جمال ريان

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على جمال ريان مذيع قناة الجزيرة الذي قال إنه يتضامن معه ضد جماهير النادي الأهلي. وقال تركي آل الشيخ على تغريدة جمال ريان التي قال فيها " اسمه سمو الامير عبدالرحمن ... ودمك X+ هاذي النوعية لاتتواجد الا في الزريبة الي تتشرف بنتمائك ليها من ١٩٩٦م ... والاعلام الحر ابعد ماتكون عنه ... خليك في جزيرة الموز وخلني اركز في المباراة وبلوكك شرف لي".

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