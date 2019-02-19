إيدام : "تم اقصاؤنا لاننا لم نقبل الرشوة ولم نفسد"

شن عضو مجلس قيادة الثورة السابق، إبراهيم نايل إيدام، هجوماً عنيفاً هو الأول من نوعه على حزبه، المؤتمر الوطني، واعتبره سبب مشاكل السودان، متهماً إياه بالفشل والتقصير.

وقال إيدام حسب صحيفة “مصادر” ، إن البشير “شغال بنفسه” الآن والمؤتمر الوطني فشل في مواكبته، وأضاف “اقتسموا الكيكة مع بعض ومارسوا سياسة خطأ”، وتابع “المؤتمر الوطني جاب لينا المشاكل دي كلها لأنو مابقبل النصيحة”.