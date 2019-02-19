إيدام : "تم اقصاؤنا لاننا لم نقبل الرشوة ولم نفسد"

شن عضو مجلس قيادة الثورة السابق، إبراهيم نايل إيدام، هجوماً عنيفاً هو الأول من نوعه على حزبه، المؤتمر الوطني، واعتبره سبب مشاكل السودان، متهماً إياه بالفشل والتقصير.
وقال إيدام حسب صحيفة “مصادر” ، إن البشير “شغال بنفسه” الآن والمؤتمر الوطني فشل في مواكبته، وأضاف “اقتسموا الكيكة مع بعض ومارسوا سياسة خطأ”، وتابع “المؤتمر الوطني جاب لينا المشاكل دي كلها لأنو مابقبل النصيحة”.
وأردف “نحنا ما مرقنا ساكت، لا ارتشينا ولا سرقنا ولا فسدنا، ولا تعدينا على زول عشان كدا تم اقصاؤنا”، وقطع إيدام بأن هناك جهات داخلية وخارجية تسعى لعدم تحقيق السلام بكردفان.
وبشأن تفاوض المنطقتين، نفى إيدام علمه بما يدور هناك، منتقداً عدم إختياره ضمن وفد التفاوض، بالرغم ماقدمه من انجاز في جنوب كردفان، قائلاً: “العملتو أنا في جنوب كردفان ماف راجل عملو” ، مؤكداً أن الحكومة لم تختار أناس مناسبين.
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