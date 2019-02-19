مساعد الرئيس: هيئة المواصفات بغرب دارفور تحمي حدود السودان

اطلع مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية غرب دارفور، وبحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، ووالي ولاية غرب دارفور، حسين يس حمد، وعدد من وزراء الدولة ونائب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية في حماية المستهلك وتأمين الحدود السودانية ومنع عبور المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السودانية والعالمية.

وأشاد إبراهيم، بحسب سونا، خلال تفقده جناح الهيئة بالمعرض المصاحب لفعاليات الزيارة بالجهد المبذول من الهيئة فرع غرب دارفور تجاه حماية صحة المواطن والاقتصاد المحلي والقومي، مؤكداً أهمية عمل الهيئة في حياة الناس ودورها في نشر الوعي في المجتمع حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

واستمع إلى شرح من مدير الهيئة فرع غرب دارفور، محمود علي كوكو، لسير العمل في الولاية والمهام التي تقوم بها بالتعاون مع الشركاء في الولاية، مؤكدا أن الهيئة تجد التنسيق والتعاون التام من حكومة الولاية والجهات ذات الصلة والشركاء، كما وجه المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتكثيف الجهود لحماية البلاد عبر تأمين البوابة الغربية من دخول السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.

يُذكر أن وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة، أبو البشر عبد الرحمن يوسف، ونائب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، زكريا محمد سليمان، قد قاما بزيارة ميدانية الى مكاتب الهيئة بالولاية وقفا فيها على سير العمل والمشكلات التي تواجهه ووعدا بوضع الحلول لها من أجل تجويد العمل وترقية الاداء العام بالولاية.