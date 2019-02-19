اطباء وصيادلة مستشفي ابن سينا ينفذون وقفة احتجاجية أمام مستشفى إبن سينا

نفذ العشرات من اطباء وصيادلة مستشفي ابن سينا وقفة احتجاجية أمام مستشفى إبن سينا. وحمل الصيادلة لافتات بها قائمة من الأدوية غير المتوفرة، ولافتات أخرى توضح مشاكل السياسات التعسفية تجاه الدواء وانها السبب الاساسي في ازمة الدواء. وعلي صعيد اخر نفذ المئات من طلاب جامعة السودان العالمية اعتصام داخل الحرم الجامعي بعد أن أجبرتهم السلطات على دخول الجامعة وعدم التجمهر في الخارج واعتقال عدد منهم.

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