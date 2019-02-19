وقفة احتجاجية لأطباء وصيادلة مستشفى الذرة

انتظم الأطباء والكوادر الطبية في وقفات احتجاجية بمستشفي الذرة ، وقد حملوا لافتات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط النظام، وعدم تعذيب المتظاهرين ، وبرزت لافتاتهم بشعارات (حرية سلام وعدالة الثورة خيارة الشعب) .
ومنذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط31 قتيلا، وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.
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