اعتقالات وسط المحامين بعد تنفيذ وقفة احجاجية بنيالا

نفذ أكثر من مائة محامياً وقفة أحتجاجية امام مقر مجمع المحاكم بنيالا وسط وان انفضت الوقفة بعد تحقيق اهدافها.

بيد أن الاجهزة الامنية اعتقلت عقب الوقفة الاحتجاجية عدد غير محصي من بينهم المحامي مدثر حسن علي والاستاذ مهدي علي مهدي .

ورفع المحامون المحتجون شعارات ” لا لقتل المتظاهرين ، وجوب مساءلة القتلة ،تسقط بس،سلمية سلمية ” بينما ردد بعض المارة والمتحمسين شعارات المظاهرات التي انتظمت البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر .