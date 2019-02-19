السودان: أساتذة جامعة الجزيرة ينظمون وقفة احتجاجية

نفذ أساتذة جامعة الجزيرة وقفة احتجاجية نهار اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019م الجاري بالحرم الجامعي ، لإظهار موقف الأساتذة الداعم للحراك الشعبي.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بايقاف الاعتقالات العشوائية وتعذيب المعتقلين و كتب في البعض منها "حرية التعبير حق مكفول " كما طالب تجمع أساتذة جامعة الجزيرة بإطلاق سراح المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وايقاف العنف ضد المظاهرات السلمية وتوفير الحياة الكريمة للشعب السوداني.

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