ضبط مذيعة شهيرة بـ(شاشمندي).. تفاصيل مُذهلة

وتعود تفاصيل القضية الى ضبط المذيعة الشهيرة وبرفقتها احدى المذيعات الجدد -بذات القناة- قبيل ايام وهما يحملان داخل السيارة كمية من مخدر (الشاشمندي)، لتقوم السلطات بالتحفظ عليهن وعرضهن على النيابة المختصة.وتعتبر المذيعة الشهيرة التي تم ضبطها من المذيعات المتميزات واللائي استطعن ان يضعن بصمتهن بقوة اثر ظهورها الاول باحدى القنوات المشاهدة قبل ان تنتقل لقناتها الحالية وتشهد نجوميتها انحساراً واضحاً، وهو السبب الذى قادها لتعاطي المخدرات- بحسب المصادر.
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