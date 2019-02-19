تفاصيل جديدة في قضية دهس نجل (بلوبلو) لمواطن فقد حياته

رافقت الفنانة ندى القلعة رفيقتها الفنانة حنان بلوبلو وذلك لتقديم واجب العزاء في الشاب الذي دهسه نجل الأخيرة بسيارته قبيل أسابيع، قبل أن يفر هارباً من مكان الحادث، هذا وقد استقبلت اسرة الشاب المطربتين استقبالا جيدا، قبل ان تشرح بلوبلو لوالدة الشاب تفاصيل الحادث واسباب هروب نجلها بعد ارتكاب الحادث.

هذا وقد تدخلت عدد من الوساطات المؤثرة مابين الاسرتين لانهاء تلك القضية، والتي يبدو انها تسير نحو الحلول النهائية خصوصا عقب الزيارة التي تمت والتي كان لها اثر ايجابي كبير في نفوس اسرة الشاب المتوفى.

يُذكر ان الحادثة تمت قبل اسابيع، وذلك بعد ان قام نجل الفنانة الاصغر بدهس شاب في الشارع العام قبل ان يفر هاربا من موقع الحادث، ليتم اكتشاف التفاصيل في وقت لاحق وتقوم الشرطة بالقاء القبض عليه وتوجيه تهمة القتل غير العمد له، قبل ان يتم حبسه على ذمة القضية.

هذا وتربط ندى القلعة بالفنانة حنان بلوبلو علاقة محبة خاصة جدا، بدات منذ سنوات طويلة ابان بدايات القلعة والدعم الكبير الذي وجدته من بلوبلو والتي اسهمت بصورة كبيرة في نجاح مسيرة القلعة وظلت من اهم المطربات الداعمات لمسيرتها وحتى نيلها الشهرة.