المريخ ينازل الهلب في لقاء ملتهب بالقلعة الحمراء الليلة

يبحث المريخ عن ظهور مميز والظفر بالنقاط، عندما يواجه الموردة عند السادسة مساء اليوم بملعبه بأم درمان، لحساب الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز، في مرحلته الثانية وقسمه الأول، ولم يجد لاعبو المريخ الفرصة للراحة والتقاط الأنفاس، بعد مباراة مولودية الجزائر، واكتفى الفريق بمران وحيد أمس، حرص خلاله الجهاز الفني على وضع اللمسات الأخيرة لمباراة اليوم، التي ستشهد غيابات عديدة بسبب الإصابة، كما أن الجهاز الفني يسعى لتفادي الإرهاق وعدم إنهاك المجموعة الأساسية، لتشهد المباراة اليوم تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة، غير أن الجهاز الفني للمريخ محظوظ بوجود عناصر جيدة.

ويغرد المريخ وحيداً في صدارة مجموعته برصيد 24 نقطة وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه حسب صحيفة الصدى، فيما يحتل الموردة المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وسيدفع المدرب يامن الزلفاني بتشكيلة جديدة في مباراة اليوم، ويسعى التونسي لتفادي إرهاق المجموعة التي ظلت تشارك باستمرار، لتعرف التوليفة اليوم عودة منجد النيل، حماد الجس، محمد حقار، التاج يعقوب، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، محمد حامد التش، خالد النعسان وربما سيف تيري، بجانب بعض الخيارات، وسيعتمد الجهاز الفني على مجموعة من اللاعبين الشباب، فضلاً عن بعض اللاعبين الذين لم يكملوا المباريات أو لم يشاركوا باستمرار على غرار التاج ابراهيم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)