البنك المركزي: اساليب حديثة لمواجهة أزمات التقنية المصرفية

أكد محافظ البنك المركزي، محمد خير الزبير، أن أختيار السودان لأستضافة منتدى " تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الألكتروني " يتعلق بواحدة من القضايا المهمة بالمؤسسات المالية في وقت تواجه فيه المصارف العربية جملة من التحديات الناجمة عن تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وأفاد خلال المنتدى الذي عقد بالخرطوم، بأن الحفاظ على الاستقرار المالي نال اهتماما متزايدا من قبل صناع السياسات المالية والاقتصادية بعد الازمة المالية العالمية وذلك من خلال تعزيز الإجراءات الاحترازية ووضع نظم الانذار المبكر .

واشار الزبير الى اهتمام الدولة بوضع السياسات والاساليب الحديثة لمواجهة الأزمات وتطوير التقنية المصرفية مبينا تشكيل مجلس المدفوعات الوطني برئاسة وزير المالية للعمل لدفع جهود الدولة في مجال الدفع الإلكتروني والوصول للحكومة الإلكترونية ووضع الدولة على قائمة اهدافها تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية والإيفاء بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الأرهاب.

وأكد الزبير تطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي وأنظمة الدفع ونشرها في انحاء البلاد وتهيئة البنيات التحتية للقطاع المالي وتطبيق التقنيات المالية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي ونشر ثقافة الشمول المالي بالتنسيق مع الجهات الدولية لتحديث الأطر التشريعية والرقابية لمواكبة المتطلبات الدولية في مجال المواثيق والقوانين والحوكمة لرفع مستوى الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي لافتا لتبني السودان مجموعة من التدابير القانونية بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا والبنك الدولي وتوجت تلك الجهود بالإعلان الذي أصدرته مجموعة العمل المالي أكتوبر 2018 لإستيفاء السودان لكافة المتطلبات القانونية والمؤسسية لمكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهارب وانتشار التسلح مشيرا الى استمرار الجهود للجولة الثانية للعام 2020.

