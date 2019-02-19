تجمع المهنيين السودانيين يدعو لـ20 موكباً بالعاصمة اليوم

ودعا التجمع الذي يمثل المنصة الرئيسية لترتيب وإنطلاق الإحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث الى رفع اللافتات وإستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة تعبيراً عن وحدة تجاه قضية رحيل النظام حسب ما ورد في بيان للتجمع .وأصدر تجمع المهنيين السودانيين الإثنين الموجهات العامة لمواكب اليوم التي ستنطلق في جميع محليات ولاية الخرطوم.
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