رئيس الوزراء يؤكد علي محاربة الفساد وغسل الأموال

وأفاد موسي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى تعزيز الإستقرار المالى والتحول لأنظمة الدفع، ان أعمال الحوكمة تمثل أداة مهمة فى تعزيز الإستقرار المالى والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الإقتصادية.
من جانبه تحدث فى الجلسة الافتتاحية وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية مبينا أن العالم يشهد عملية إنتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدى الي غير النقدى والتحول من النقود الورقية الي النقود غير الورقية والاعتماد علي النقود الإلكترونية.وأكد فتوح على أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر فى غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية.
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