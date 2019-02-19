رئيس الوزراء يؤكد علي محاربة الفساد وغسل الأموال

أكد رئيس مجلس الوزراء القومى، معتز موسى، وزير المالية إن الحكومة تسعي جادة لتطبيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وغسل الأموال، وأوضح أن أعمال الحوكمة يعتبر جانب أساسى فى تحقيق الإستقرار المالى للأنظمة المالية واعمال المحاسبة.

وأفاد موسي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى تعزيز الإستقرار المالى والتحول لأنظمة الدفع، ان أعمال الحوكمة تمثل أداة مهمة فى تعزيز الإستقرار المالى والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الإقتصادية.

من جانبه تحدث فى الجلسة الافتتاحية وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية مبينا أن العالم يشهد عملية إنتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدى الي غير النقدى والتحول من النقود الورقية الي النقود غير الورقية والاعتماد علي النقود الإلكترونية.

وأكد فتوح على أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر فى غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية.