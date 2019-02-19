معتز موسي : جادون في تطبيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد

أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي سعي الحكومة وجديتها لتطبيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وغسل الأموال. وأوضح موسي خلال مخاطبته يوم الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لمنتدي تعزيز الإستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الاليكتروني أن أعمال الحوكمة يعتبر جانب أساسي في تحقيق الإستقرار المالي للأنظمة المالية واعمال المحاسبة كما تمثل أداة مهمة في تعزيز الإستقرار المالي والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الإقتصادية. من جانبه اوضح الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن العالم يشهد عملية إنتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدي الي غير النقدي والتحول من النقود الورقية الى النقود غير الورقية والاعتماد على النقود الإلكترونية واكد أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية.

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