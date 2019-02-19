شمال دارفور: وقفة احتجاجية بالفاشر تندد بقتل المتظاهرين

نفذ العشرات من المواطنين بولاية شمال دارفور وقفة إحتجاجية اليوم الثلاثاء 19 فراير 2019م بحي تربا تنديداً بقتل المتظاهرين واغتصاب النساء واعتقال المتظاهرين . ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها "انا من امة حرة وشعبها منتصر " و "دم الشهيد بكم ول السؤال ممنوع " و" 30 سنة صيرنا كتير تسقط بس "وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا الي وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء 19 فبراير .

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