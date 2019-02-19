ممثلة سودانية تستعد للظهور في (حدائق الشيطان)

كشفت الممثلة السودانية النجمة وسام صلاح الدين عن تلقيها إتصالات من منتج ومخرج مسلسل (حدائق الشيطان) للمشاركة في نسخته الجديدة، بطولة الممثل السوري جمال سليمان .

وأكدت وسام أنها تدرس هذه الأيام عرض المشاركة في المسلسل قبل الموافقة عليه .

يُشار الي أن إختيار وسام صلاح الدين لم يأت بالصدفة فقد لفتت الأنظار إليها عبر مشاركتها في الأجزاء الأربعة لمسلسل “هبة رجل الغراب ” المصري عبر“180” حلقة كاملة و بمشاركة عدد من نجوم الدراما المصرية المميزين من بينهم ناهد السباعي ونورهان سليمان بالإضافة إلى النجمة أيمي سمير غانم “التي بدورها تستعد لرمضان 2019 عبر مسلسلها سوبر ميرو” .

واختارت الأقدار لوسام بأن تستقر في القاهرة وهي من مواليد القاهرة من أب سوداني وأم مصرية، ودرست الابتدائي بأم درمان الموردة والثانوي “سنة أولى” بمدرسة أمدرمان الثانوية، والسنتين الثانية والثالثة بالقاهرة حتى التخرج في الجامعة وحالياً مقيمة في مصر.

وكان أول عمل قدمته فيلماً قصيراً باسم (طول الأمل)، ومن أبرز أعمالها الدرامية المسلسل المصري (هبة رجل الغراب) وإلى جانب ذلك قدمت أعمالاً سودانية من بينها (حوش النور) و (وتر حساس).

مسلسل حدائق الشيطان عُرض أول مرة على قناة إم بي سي في شهر رمضان 2006، ونجح بطل المسلسل السوري جمال سليمان في التحدث باللهجة الصعيدية المصرية بأفضل ما يكون، والمسلسل من إخراج عبد الحافظ مُخرج المسلسل الشهير “ليالي الحلمية”.