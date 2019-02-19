تقرير / الذهب السوداني .. وعود بـ"انعاش الاقتصاد"

شكل ظهور الذهب في الحياة المجتمعية والاقتصادية لدي السودانيين حدثاً كبيراً ونقطة تحول غيرت حياة الكثيرين من الذين غامروا مبكراً بالذهاب الي عمق الصحراء واطراف السودان خاصة في الحدود الشمالية مع مصر، حيث تروي مئات القصص عن ثراء البعض بفضل ذلك المعدن النفيس.

الحكومة لم تتآخر كثيراً عن الحراك الشعبي والتنقيب الاهلي لهذا المورد الاقتصادي الذي برز في حياة السودانيين خلال العشرين عاماً الاخيرين رغماً ان التاريخ يتذكر حملات محمد علي باشا للبحث عن الذهب في اقصي السودان منذ قرنين من الزمان.

جاء تشكيل وزارة المعادن لتكون الراعي والمنظم الرئيسي لتلك الثروة الضخمة حتي تستفيد الدولة من الموارد والعائدات الكبيرة للمعدن النفيس في ضخ وانعاش حزينة الاقتصاد السوداني والذي عانٍ الكثير بفقدان نحو 70% من عائدات النفط عقابيل انفصال جنوب السودان.

تعقيدات ومشكلات متعددة طالت ملف التعدين والحفاظ علي اهم الموارد الاقتصادية والتي وضعت آمالاً عراضة عليها لاخراج الاقتصاد من وهدته واستعادته العافية والنشاط، الا ان سيطرة التنقيب التقليدي بجانب التهريب ومكشلات اخري كانت تحدياً في مسار الاستفادة من ذلك المعدن النفيس والذي كان يمكن ان يكون حلاً عاجلاً لازمة الراهن الاقتصادي.



وزير النفط والغاز والمعادن في السودان المهندس أزهري عبد القادر، قال إن وزارته تعول على معرض وملتقى التعدين الدولي الرابع في تحقيق التعاون، ووضع إطار للأهداف الرامية للاستفادة من التقنية وتجارب الآخرين في مجال إنتاج المعادن.



وأشار إلى أن السودان يحظى بكميات كبيرة من الذهب، وتوجد 460 شركة تعمل في مجال التعدين، فضلا عن التعدين التقليدي الذي ينتشر في 14 ولاية ويساهم بأكثر من 80 في المائة من الإنتاج المحلي البالغ 94 طنا في العام 2018.

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وأبان أن الوزارة تبذل جهودا لتطوير قطاع التعدين التقليدي، فضلا عن دورها في وضع السياسات والترويج للاستثمار والإشراف على الدراسات والبحوث والتنسيق مع الدول والمنظمات العاملة في المجال.

وكشف عن وجود منجم جديد للذهب سينتج 7 أطنان، معلنا تسليم مجلس الوزراء الخطة التركيزية لقطاع المعادن والنفط، والتي يعول عليها في زيادة الإنتاج، مبينا أن المنشآت النفطية السودانية مفتوحة لتدريب الكوادر من الدول الأفريقية كافة.

ووافق بنك السودان المركزي الشهر الماضي على السماح لشركات التعدين الأهلية والأجنبية والأفراد، بتصدير معدن الذهب، بعد احتكار حكومي لتصديره دام أكثر من 6 أعوام.



ولم يفلح البنك المركزي إلا في تصدير 37 طناً خلال العام الجاري؛ حيث تم تهريب نحو 80 في المائة من الإنتاج إلى دول الجوار، ما أهدر مورداً اقتصادياً مهماً، من شأنه معالجة الأزمات الاقتصادية التي ترزح فيها البلاد منذ عام، أدت لاحتجاجات شعبية واسعة.

ويعول السودان على السماح للشركات بالتصدير المباشر للذهب في القضاء على عمليات التهريب الواسعة، التي تتنوع وسائلها وطرقها عبر المطارات والموانئ البحرية والحدود.

ويعاني السودان من تهريب الذهب عبر الحدود، بعيداً عن القنوات الرسمية، بسبب فوارق أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، بالتزامن مع شحّ النقد الأجنبي في البلاد الذي يعد أحد أسباب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.