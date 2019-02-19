الحركة الإسلامية تعلن مواجهتها للهجمة اليسارية الاستئصالية

أعلنت الحركة الإسلامية في السودان،أمس الإثنين، عن مواجهتها للهجمة اليسارية الاستئصالية التي تقودها القوى الشيوعية والعلمانية ضد الدين، والحركة الإسلامية ورموزها ومؤسساتها فكريا وسياسيا وإعلاميا.
وشدَّد البيان الختامي لمجلس شورى الحركة الإسلامية، الذي انطلق السبت الماضي، على تعظيم حرمة الأنفس والدماء والأعراض والأموال، واجتناب دواعي الفتنة أيا كانت أشكالها والانحياز لصوت العقل والحكمة والحوار.
وأشاد بجهود القوات المسلحة وقوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى والأجهزة العدلية وعملها على حفظ الأمن، وأدائها لواجباتها الوطنية بمهنية واحتراف.
ودعا البيان الحكومة إلى تكثيف الجهد وحشد طاقتها لمعالجة معاش الناس وتحسين مستوى الخدمات ومواصلة برامج الإصلاح وتسريع خطواته.
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