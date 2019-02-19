لوحات سودانية تزين سماء القاهرة

زينت لوحات سودانية سماء العاصمة المصرية القاهرة وذلك حينما افتتح معرض مدير مركز الدراسات السودانية بالقاهرة الدكتور حيدر إبراهيم معرض “رؤى سودانية”، للفنانين التشكليين محمد أحمد المهدي، وسيد أحمد، ومحمد موردة. اشتمل المعرض على لوحات سودانية تعكس هوية إنسان السودان وخصوصيته الثقافية، وشهد صالة العرض بجاليري لمسات بالقاهرة حضورا لفنانين ومثقفين سودانيين ومصريين أظهروا إعجابا كبيرة بالفن السوداني.

وتناول الفنان محمد المهدي في لوحاته المضمون القائم على السلوك الحركي لدى الفرد السوداني في إطار ثقافة المجتمع.

بينما تناول سيد أحمد إعادة تشكيل ذاكرة المدينة بتكوين ذاكرة تنبثق من المدن القديمة، وليس من خلال اللون فحسب.

من جانبه عمل محمد موردة، على عكس الهوية السودانية، مع التركيز على الهويات المحلية أفريقية الجذور؛ لإيمانه بأن هذه الهوية أكثر تجذراً.

وشكلت الجالية السودانية حضوراً مبشراً بحسب منسق إعلام المجموعة أحمد ضاوي، حيث أفصح عن تشريف الفنان التشكيلي عادل بنيامين، والفنان خالد عبد الغفار، والفنان باسم خلاف، والفنان التشكيلي والخطاط الكبير أحمد عبد العزيز، والفنانة التشكيلية رقية القيسي، والممثل الشاب فهد شلبي.

يذكر أن هذه المجموعة أقامت قبل نحو شهرين معرضاً في مركز راشد دياب للثقافة والفنون،

وشهد الافتتاح حضور المفكر السوداني المقيم أبّكر آدم إسماعيل صاحب كتاب نظرية الهامش والمركز، حيث قام بنقاشات جانبية مع التشكليين الشباب أصحاب المعرض، وعدد من أفراد الجالية السودانية.

والملاحظ أيضاً أن ثلاثة من المشاركين في المعرض هم من خريجي كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة السودان وهي رائد تدريس الفنون في السودان التي زارتها ملكة التاج البريطاني إليزا بيث في العام ١٩٦٥م.