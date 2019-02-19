(20) ألف طن لفدان "البطاطس" في مروي

دشنت هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي حصاد محصول البطاطس للعام 2019 بإنتاجية عالية وصلت إلى 20 طناً للفدان. وأكد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عمر الأمين، لدى تفقده عمليات الحصاد باالشمالية النقلة النوعية التي حققتها الهيئة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال إن توطين التقاوي في مجال البطاطس ينعكس إيجاباً في تمزيق فاتورة الاستيراد، كما يبرز الإمكانات التى يتمتع بها السودان في مجال تأمين الغذاء، مبيناً أن الدولة بكلياتها الآن تتجه نحو الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات.

وأشار إلى الخطة التطويرية للهيئة في مجال إنتاج الدواجن من خلال إضافة(24) حظيرة لإنتاج (12) ألف طن في العام، إضافة إلى استخدام نظم الميكنة الزراعية في كافة أقسام الهيئة.

وأوضح مدير قسم الحامداب بهيئة تطوير الزراعة، عمر محمد مهاجر، أن الهيئة زرعت هذا الموسم ( 4 ) محاور بمحصول البطاطس بمساحة 400 فدان من بطاطس التقاوي والمائدة، مع إدخال بعض الأصناف الصالحة للتصنيع، مشيراً إلى إستمرار مرحلة الحصاد حتى إبريل المقبل.