أحمد بورتسودان: "الشلليات والصحوبية" تدير (الفضائيات)

شن المطرب الشاب ” أحمد بورتسودان ” هجوماً على المحطات الفضائية والإذاعية وقال إنها للأسف الشديد باتت تدار بعقلية ” الشلليات والصحوبية” .

وأشار بورتسودان إلى أن معظم المحطات المنتشرة في الفضاء السوداني في الفترة الأخيرة ظلت تفتح استديوهاتها فقط للمقربين من مديري البرامج والمنتجين، وعن غيابه عن الساحة الفنية أكد “أحمد “ أنه موجود بقوة لكنه عندما شعر بأنه مقصود ومحسود إعلامياً، و ظل يمارس نشاطه الفني من منازلهم على حد وصفه .

وأضاف قائلاً: الحمدلله حفلاتي الخاصة مستمرة و”العداد رامي تمام” داخل وخارج السودان والحمد لله، وعزى عدم ظهوره في الأوساط الفنية للأجواء المحبطة التي تسود الوسط الفني في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي جعله يركز كل جهده في حفلاته الخاصة وإنتاج أعمال جديدة خاصة به .

وكشف عن انشغاله في الأيام الحالية بوضع اللمسات النهائية لألحان أغنية تحمل عنوان :” شكيتك لى الله” من كلمات الشاعر “عمار محي الدين ” ومن ألحانه الخاصة، كاشفاً عن أن العام الحالي 2019 سوف يشهد ظهور بعض الأغنيات الجديدة .

وظهر الفنان أحمد بورتسودان في الأوساط الفنية في آخر الفترات التي أشتد فيها التنافس بين الأصوات المبدعة والغناء الجاد، وهو يعتبر من جيل الفنان ” محمود عبد العزيز” و”نادرخضر” و”جمال فرفور” و”أشامة الشيخ، ومن أغنياته ما خلاص حب وأنتهي، جاي تسأل عنى ليه، بحري، وغيرها من الأغنيات.