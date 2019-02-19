تعرف علي مفاجأة "عبد القيوم الشريف" لجماهيره في 2019

وكشف الشريف أن المقام استقر به بالعاصمة الخرطوم بعد أن كان مقيماً بالولاية الشمالية، ولفت إلى أن الحفلات الشهرية والخيرية لفناني الطنبور التي كانت تُقام بالمسرح القومي بأم درمان توقفت موقتاً وسوف تعاود في القريب.
وتوقع فنان الطنبور بأن تشهد الفترة القادمة استئناف لحفلات الطنبور، وحول التسجيلات الجديدة لفناني الطنبور قال: ” إن عهد الاشرطة والكاسيت قد ولى منذ زمن، وصرنا في الوقت الحالي نعتمد بشكل كبير على إرسال تسجيلاتنا عبر القروبات في وسائل التواصل الإجتماعية المختلفة من واتساب وفيسبوك وغيرها من الوسائل .وتغني عبد القيوم الشريف بالكثير من الأغنيات التي عطرت سماء الأغنية السودانية من بينها: زهرة الخمائل، كسلا، زينوبة، سكبتك في دمي، يا خلوق شوفو لي حل، كفاية إجحاف، بالإضافة إلى يا قمرة وغمامة الريد وغيرها من الأغنيات .
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