تعرف علي مفاجأة "عبد القيوم الشريف" لجماهيره في 2019

قال فنان الطنبور الشهير عبد القيوم الشريف بأن هناك العديد من الأعمال الجديدة سوف ترى النور قريباً في العام 2019، ومن بين تلك الأغاني (الحزن الكان زمان)، (وغايتو علي العموم الحمد لله والشكر) للشاعر محمد سفلة.

وكشف الشريف أن المقام استقر به بالعاصمة الخرطوم بعد أن كان مقيماً بالولاية الشمالية، ولفت إلى أن الحفلات الشهرية والخيرية لفناني الطنبور التي كانت تُقام بالمسرح القومي بأم درمان توقفت موقتاً وسوف تعاود في القريب.

وتوقع فنان الطنبور بأن تشهد الفترة القادمة استئناف لحفلات الطنبور، وحول التسجيلات الجديدة لفناني الطنبور قال: ” إن عهد الاشرطة والكاسيت قد ولى منذ زمن، وصرنا في الوقت الحالي نعتمد بشكل كبير على إرسال تسجيلاتنا عبر القروبات في وسائل التواصل الإجتماعية المختلفة من واتساب وفيسبوك وغيرها من الوسائل .

وتغني عبد القيوم الشريف بالكثير من الأغنيات التي عطرت سماء الأغنية السودانية من بينها: زهرة الخمائل، كسلا، زينوبة، سكبتك في دمي، يا خلوق شوفو لي حل، كفاية إجحاف، بالإضافة إلى يا قمرة وغمامة الريد وغيرها من الأغنيات .