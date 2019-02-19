"منظمة البحيرات " تمتدح دور السودان في حفظ الأمن

وأشار موبوري إلى ضرورة إيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة، وقدم تنويراً عاماً عن الأوضاع الأمنية في منطقة البحيرات العظمى، وأعرب عن أمله أن يضم المزيد من الكوادر السودانية المؤهلة إلى صفوف المنظمة.
مشيراً إلى الترتيبات التي اتخذتها المنظمة في سبيل زيادة فعاليتها وكفاءتها، وأنهم الآن بصدد البدء في عملية استقطاب الكوادر المؤهلة من كافة البلدان أعضاء المنظمة.من جانبه عبر الدرديري عن شكره للتنوير الذي تم تقديمه، وأكد على أهمية منظمة البحيرات العظمى للسودان، وأشار لقدرة البلاد على توفير العناصر المؤهلة ضمن كوادر المنظمة .
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