سعر الدولار يعاود الصعود مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019م

عاود سعر الدولار الارتفاع رفقة بقية أسعار العملات الأجنبية بنسبة طفيفة مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 خلال تعاملات السوق السوداء الصباحية وسط الخرطوم .
وفي التفاصيل أكد متعاملون ارتفاع سعر الدولار ارتفاعاً طفيفا مقابل الجنية السوداني ليبلغ سعر صرفه نقداً 71.30 جنيهاً، وارتفع سعر صرفه بالشيكات إلى 86 جنيها.
وارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني هذا الصباح، حيث بلغ سعر صرفه عن طريق التعاملات النقدية 18.65 جنيه مقابل ارتفاع في التعاملات البنكية الى 22.20 جنيهاً.
إليكم متوسط سعر الدولار ومتوسط أسعار العملات الأخرى في السودان في السوق السوداء (نقداً) اليوم الثلاثاء 19\02\2019م:العملة الصرف مقابل الجنيه
الدولار الأمريكي 71.30جنيهاً
الريال السعودي 18.65 جنيهاً
الدرهم الإماراتي 22 جنيهاً
اليورو 79 جنيهاً
الجنيه الإسترليني 90 جنيهاً
الجنيه المصري 4.32 جنيه
الريال القطري 19.15 جنيه
تنوية: تختلف أسعار العملات من تاجر إلى آخر بفارق بسيط، لذا يرجى الانتباه والأسعار قابلة للتغيير، وينصح بعدم الاعتماد على تاجر واحد.
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