مزارعون : زيادة السعر التركيزي للذرة لـ(1050) جنيهاً محفزة للإنتاج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن البنك الزراعي السوداني أن السعر التركيزي للذرة إنتاج الموسم 2018 – 2019م (1050) جنيهاً للجوال بدلا عن 500 جنيه.

ودعا المدير العام للبنك صلاح الدين حسن المزارعين بجميع مناطق الإنتاج بالولايات المختلفة بالتوجه لفروع البنك لسداد ما عليهم من مديونيات بصيغة السلم وفقاً للسعر التركيزي الجديد، بالإضافة لقبول البنك الزراعي سداد جميع المديونيات المستحقة لتمويل الآليات والمعدات الزراعية وأيضاً يمكن تسلم مقدم الحاصدات الزراعية والآليات الأخرى عينياً من محصول الذرة بالسعر المعلن.

ومن جهتهم عبر عدد من المزارعين بالقطاع المطري عن رضائهم الكامل بسعر التركيز لجوال الذرة, مشيرين إلى أن تعديل سعر السلم يعتبر تحفيزاً للمنتجين , مؤكدين إسهام هذا السعر في التوسع في المساحات.

وأكد عضو الغرفة الزراعية بولاية القضارف المزارع حسن زروق أن السعر مشجع جداً ويسهم في سداد مديونيات الموسم الحالي لاستقبال الموسم القادم بلا مديونيات, وقال لـ (السوداني) هذا السعر يعتبر مكسباً كبيراً للمزارعين ذلك بسداد نسبة 48% للبنك، وهذا حافز لم يحدث من قبل , مناشداً البنوك التجارية بتطبيق السعر المعلن من قبل البنك الزراعي دفعاً للظلم عن المزارعين.

وقال الرئيس المناوب لتنظيمات المنتجين بولاية النيل الأزرق المزارع حسبو آدم عبد الرحمن إن إعلان سعر 1050 جنيهاً لجوال الذرة مرضية للمزارعين, قال لـ (السوداني) هذا السعر تم الاتفاق عليه رغم أنه غير مواكب لتكلفة الإنتاج التي تبلغ 1400 جنيه للجوال ولكن المزارعين موافقون عليه لجهة أنه يدعم المنتج ويسهم في التوسع في المساحات الزراعية خاصة في القطاع المطري, مشيراً إلى أن السعر المعلن من قبل البنك الزراعي لجوال الذرة دليل كاف لاهتمام الدولة بالمنتجين ودعمهم , مشيداً بدور وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء للاستجابة برفع سعر الذرة إلى 1050 جنيهاً بدلاً عن 500 جنيه التي تم إعلانها في بداية الموسم. وأشار عضو المجلس التشريعي بالقضارف المزارع وليد حسن إلى أن تحريك السعر من 500 جنيه إلى 1050 جنيهاً جاء ضمن دراسة متفق عليها مع المنتجين, مشيراً إلى أن هذا السعر يسهم في التوسع في زراعة الذرة خاصة أنه نال رضا معظم المزارعين خصوصاً المتعاملين مع البنك الزراعي.