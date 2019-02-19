أخر التفاصيل في قضية الجاسوس المصري…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أودع ممثل الاتهام وكيل نيابة أمن لدولة معتصم عبد الله أمس (الاثنين) المرافعات الختامية بجانب الدفاع في قضية (5) متهمين بالاشتراك الجنائي في دخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية للمتهم الأول والثاني والثالث والخامس، بجانب تهمة تعاطي المخدرات للمتهم الرابع وهو مصري الجنسية.

وكانت السلطات الأمنية قد ضبطت المتهمين ودونت ضدهم بلاغات بالتجسس على البلاد بعد أن رصدت معلومات تشير إلى تعاملهم مع طلاب أجانب بالكلية الحربية، قضية المتهمين بالتجسس على البلاد وفي ذات السياق وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم.

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