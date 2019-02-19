وعيٌ وجودي!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> تمعن معي في عظمة هذه الآيات:

> (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ..

> وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى..

> شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ..

> أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ..

> وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)..

> وليست هي عظيمة وحسب… وإنما مخيفة..

> وسبب ما فيها من رهبة تلخيصها لفلسفة الوعي الوجودي..

> فلسفة الجمع بين نقيضين… العدم والوجود..

> فلسفة مخالفة لما درج على قوله الوجوديون عن العدم..

> فالآيات تثبت أن لنا وجوداً (ذا وعي)… يسبق وجودنا (ذا الصرخة)..

> إن لنا قدراً من الوعي… وإن بدا عدمياً..

> وعي أدركنا به وجود الله إذ يشهدنا على أنفسنا في عالمه الأزلي..

> وأدركنا به وجودنا نحن إذ نقول بلى..

> ودلالة وعينا هذا هو الإيمان (الفطري) بالله..

> ثم يضل من ضل منا بفعل أهواء النفس… وإغراء الدنيا… وغواية الشيطان..

> ولكنها ضلالة تغبش الفطرة… ولا تمحوها..

> وفي ذلك يقول الحق: (وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه)..

> إذن… فالإنسان موجود (وعياً) قبل أن يولد..

> وسوف يوجد (وعياً)… بعد أن يموت..

> ولكن الوعي الثاني هذا يختلف عن الأول بانبعاثه عن ذاته..

> هو وعي بالروح التي هي من روح الله..

> يقول تعالى: (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ)..

> ومن ثم فإن لها شيئاً من خصائصها مع الفارق..

> فالروح حين كانت في الجسد توظف أعضاءه لأغراض وعيها..

> فهي ترى بالعين… وتسمع بالأذن… وتعي بالعقل..

> وعندما تغادر الجسد تكون هي (ذاتها) الناظرة… والسامعة… والواعية..

> ولكن تنعدم صلتها العضوية بعالم المحسوس..

> أو تظل واعية به من وراء حجاب..

> يقول تعالى: (ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)..

> ولذلك يكثر الحديث عن نوع من التواصل غريب بين الأحياء والأموات..

> أو في الحقيقة… هم ليسوا أمواتاً إلا بأجسادهم..

> ولكن أرواحهم تبقى حية ذات وعي لا يخضع لنواميس دنيانا..

> وعي لا تحده حدود الزمان… والمكان… والأبدان..

> وتعي كذلك بمصيرها… ثواباً كان أم عقاباً..

> يقول الخالق: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا..

> وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)..

> فلا عدم ــ إذن ــ إلا عدم الوعي بعدمية الدنيا تحت تأثير الشهوات..

> شهوات النفس… والمال… والسلطة..

> وفرعون لم (يدرك) هذه الحقيقة إلا حين (أدركه الغرق)..

> وسقط في الامتحان ذي الكلمتين..

> لعلهم يرجعون!!