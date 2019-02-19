عائشة الغبشاوي : الحركة الإسلامية تتحمل وزر ما يحدث

حملت القيادية الإسلامية، عائشة الغبشاوي، الحركة الإسلامية وزر ما يجري الآن من احتجاجات شعبية وطالبت بتطبيق الإسلام لأنه دين العدل والحق.

وانتقدت القيادية بالحركة الإسلامية عائشة الغبشاوي تراجع واختفاء الحركة الإسلامية التي تقود مسار البلاد خلال الفترة الأخيرة، قائلة إنها أصبحت اسماً لجسم بلا فاعلية، وأضافت أن الدين يعلو ولا يعلو عليه، واستنكرت عائشة حديث وزير العمل حول تحجج الموظفين بالصلاة لسرقة زمن الدولة باسم الدين، وزادت ” كل من هب ودب سيحكم البلاد من اصبح مؤلم وأي أسلامي حقيقي غير راض عنه”.

من جانبه ذكر القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبوبكر عبدالرازق، أن الحركة الإسلامية هي قيادة تنفيذية ليس مطلوباً منها فعلاً كثير ولا كبيراً، بل مجرد لافتة تستخدم وقت يتم الاحتياج إليها بحسب صحيفة الأخبار، شعاراً سياسياً للوطني أو الحكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)