مدير الامن يقدم تنويراً للبرلمان حول الاحتجاجات

كشف مصادر برلمانية عن تقديم مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله “قوش”، تنويراً شاملاً للبرلمان بعد غدٍ “الأربعاء” حول الاحتجاجات التي يشدها السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن تنوير مدير جهاز الأمن بالبرلمان يختصر على لجنة قيادة المجلس الوطني التي تضم الرئيس ونوابه الثلاث ورؤساء اللجان الدائمة الـ”14″ فضلاً عن رؤساء الكتل الحزبية بالبرلمان