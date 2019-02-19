“التربية” تهدد بملاحقة مطلقي الشائعات بشأن امتحان الشهادة

وكشفت عن أن الحكم ضد مطلق كشف الامتحان العام الماضي بالسجن (14) عاماً وإشراكه في دفع الخسائر التي بلغت (18) مليار جنيه، وأوضحت الدولب أن حالة الكشف استثنائية، وتمت معالجة الثغرات التي تؤدي لها .

مؤكدة ثقة الوزارة في المعلم وأمانته وحفاظه على الامتحانات وأشارت إلى عمل لائحة لجلوس الطلاب الأجانب لأداء امتحان الشهادة السودانية وتأمين المراكز الداخلية والخارجية .

