قائد الأشانتي: نسعى لتفادي الخسارة أمام ناكانا ومهمتنا كبيرة في التأهل

كشف اموس فيرمبونج قائد أشانتي كوتوكو الغاني أن فريقه يسعى لتفادي الخسارة في مباراة ناكانا الزامبي الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية والعودة بنتيجة ايجابية لغانا.
وقال فيريمبونج في تصريحات حسب موقع غانا ويب ان فريقه تبقت له مباراتان على أرضه امام الهلال وناكانا سيسعى لكسبهما وفي نفس الوقت الحصول على نتائج ايجابية من مباراتي ناكانا وزيسكو بزامبيا حتى يدعم حظوظ في الترشح من المجموعة الثالثة لربع نهائي الكونفدرالية.
يذكر أن الأشانتي خسر أمام الهلال بهدف وليد الشعلة في الجولة الأولى للمجموعات وفاز على زيسكو الزامبي بهدفين لهدف في الجولة الثانية.
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