الجهاز الطبي للمريخ يخضع الثلاثي لفحوصات طبية اليوم

قرر الجهاز الطبي بنادي المريخ إخضاع ثلاثي الفريق امير كمال وصلاح نمر وبكري المدينة لفحوصات جديدة اليوم الثلاثاء.

وشكى الثلاثي من الإصابة عقب نهاية مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في إياب ربع نهائي كأس زايد.

ويتوقع أن يغيب الثلاثي عن مباراة الفريق أمام الموردة مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيحرص الجهاز الفني للمريخ على الاطمئنان على سلامة الثلاثي حتى يكونوا حضوراً في مباراة النجم الساحلي في السابع والعشرين من الشهر الجاري بسوسة في ذهاب نصف نهائي كأس زايد.

وتبدو فرصة أمير كمال ونمر كبيرة في المشاركة أمام النجم لكن بكري المدينة قد يحتاج لعلاج مكثف بعد أن تجددت اصابته في مباراة المولودية الأخيرة وأصبح في لعمل تأهيلي مكثف حتى يلحق بمباراة النجم الساحلي.