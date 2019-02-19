مطالبة بخروج الشركات الحكومية  من تجارة الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - ذهب

الخليج 365 :

طالب دكتور هيثم محمد فتحى المحلل والباحث الاقتصادى بخروج الشركات الحكومية من تجارة الذهب لافساح المجال للشركات الخاصة.

وأكد سيادته فى تصريح (لسونا) على أهمية الخطوة فى تحقيق العدالة والشفافية فى التعامل مع شركات القطاع الخاص باعتبار أن الحكومة هى الجهة المنوط بها قيادة عجلة التنمية والأنشطة الاقتصادية فى البلاد لافتا الى ان وجود الشركات الحكومية فى الانشطة الاقتصادية خاصة قطاع الذهب يؤثر سلبا على صادرات البلاد من المعدن النفيس .

وأبان أن الشركات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال تحظى بامتيازات وتسهيلات لا تتوفر لشركات القطاع الخاص مما خلق نوعا من المنافسة غير العادلة التى من شأنها ان تؤدى الى خروج عدد من شركات القطاع الخاص من هذا المجال .