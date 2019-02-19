معتز يتمسك بالاتفاق مع الشركة الفلبينية وعمال بالميناء يدخلون في إضراب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن رئيس الوزراء معتز موسى تمسك الدولة بالاتفاق مع الشركة الفلبينية .

وقال معتز في لقاء نوعي مع قيادات بولاية البحر الأحمر ببورتسودان مساء أمس، إنه لا تراجع عن تطوير ميناء الحاويات ولا تشريد لأي عامل في الميناء، وشدد على أن ضرورات اقتصادية تتمثل في تضاءل حجم الصادر مقارنة مع ازدياد الوارد دفعتهم للبحث عن شريك دولي .

وقال إن واردات السودان تساوي ثلاثة أضعاف الصادرات مبيناً أن السودان يستورد ما قيمته تسعة مليارات دولار فيما لا تتجاوز صادراته السنوية ملياري دولار، وقال إنه من المهم رفع كفاءة الميناء لرفع مستوى ومعدلات الصادرات السودانية من المنتجات الزراعية والحيوانية .

وأكد أن لا مجال للتفريط في مصالح الوطن والعاملين والمجتمع بالولاية، وأضاف: ” الاتفاق مع الشركة الفلبينية تم بعد مداولات ونقاش وإجراءات عدة، ولم تقدم عليه إلا بعد اقتناعنا بأنه يخدم البلد ويطور الميناء”، مشيراً إلى أن وضع الميناء غير جيد حالياً .

في الأثناء دخل عمال بالميناء الجنوبي في إضراب شامل عن عمليات تفريغ بواخر الحاويات بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء معتز موسى لبورتسودان، وقال العامل عبود الشربيني، وبحسب صحيفة السوداني، أنه لا تفاوض ولا نقاش حول الشركة الفلبينية وأنهم كعمال رافضون لدخول الشركة في الميناء ويطالبون الحكومة ببيان بفسخ الإتفاق مع الشركة .

وتابع: “في حال إصرار الحكومة على الإتفاق سنظل في حالة إضراب شامل عن العمل في مناوئة وتفريغ وشحن سفن الحاويات”، وتمسك شربيني بحقهم في الإضراب لأن الإتفاق مع الشركة الفلبينية يهدد مصالحهم ويؤدي لتشريدهم .