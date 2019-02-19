مقتل وإصابة 5 من الشرطة المصرية في انفجار عبوة ناسفة قرب الجامع الأزهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وقع انفجار بالقرب من الجامع الأزهر وسط القاهرة، مساء الاثنين، أسفر عن مقتل وإصابة 5 من عناصر الشرطة المصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الإثنين، مقتل شرطييين اثنين، وإصابة 3 ضباط إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا والذي قتل على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط العاصمة، القاهرة.

وقالت الداخلية، في بيان، إنه “فى إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف فوج أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة (غرب القاهرة) الجمعة الماضي، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بمنطقة الدرب الأحمر (وسط العاصمة قرب الأزهر)”.

وأوضحت أن “قوات الأمن قامت بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه، انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته ما أسفر عن مصرع الإرهابى وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط) وإصابة 3 ضباط آخرين”.

فيما أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، في بيان، بفتح تحقيق عاجل في تفجير منطقة الدرب الأحمر.

وأفاد بيان للصحة المصرية، الثلاثاء، أن حالات جميع المصابين مستقرة، دون تفاصيل أكثر. عربي21

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