الكوكي مدربا للهلال

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال قراراً بتعيين التونسي نبيل الكوكي مديراً فنياً للفريق بعد التفاوض والتعاقد معه لقيادة الدفة الفنية للهلال في الفترة القادمة بجانب الكوتش صلاح محمد آدم الذي تم تعينه مدرباً عاماً للفريق ،،هذا وسيصل

الكوكي لزامبيا بعد ثلاث ساعات من الأن ،،فيما سيصل صلاح آدم بعد ساعة واحدة ،ومن المقرر أن يشرف الجهاز الفني الجديد على التمرين مساء هذا اليوم والذي طلب الكوكي أن يكون في السادسة مساء ،،أي ذات الميعاد الذي ستنطلق فيه مباراة الهلال أمام زيسكو الزامبي.

يذكر أن الكوكي كان مديرا فنياً للمحرق البحريني وفسخ عقده بالتراضي وأكمل كافة مخالصاته لينخرط مع الهلال ،،الأمر الذي أخر اعلان تعاقده مع الازرق في الأيام الماضية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)