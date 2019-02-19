السودان يطلب مساعدة روسيا لإنتاج عربات مدرعة

قال المدير الإداري لمؤسسة الصناعات العسكرية السودانية ابراهيم عبد الباسط إن السودان يهتم بشراء أسلحة روسية للمشاة، وكذلك الحصول على تكنولوجيا لإنتاج العربات المدرعة وذكر عبد الباسط أن اجتماعات ستعقد مع ممثلي الشركات الروسية في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) لعام 2019، وأشار حسب صحيفة مصادر أمس، إلى أن هناك لقاءات متفق عليها مع شركات روسية، تابع بالقول (نحن مهتمون بالأسلحة الروسية للمشاة والتقنيات لإنتاج العربات المدرعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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