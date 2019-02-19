“سلمى سيد” تستعد مبكراً لـ(فن زمان)

تستعد المذيعة القديرة “سلمى سيد” هذه الأيام للتحضير المبكر لبرنامجها الرمضاني (فن زمان) وعلمت مصادر موثوقة أنها بدأت في إجراء اتصالات مع فريق عمل البرنامج ومع المطربين المرتبطين للظهور معها سنوياً .

بالإضافة إلى أنها تعكف حالياً على دراسة الموضوعات التي تريد مناقشتها في حلقات البرنامج والضيوف المرشحين لإضافتهم في النسخة القادمة، ومن المحتمل أن تقوم المذيعة بعقد جلسة عمل تضم فريق برنامجها الرمضاني في (فن زمان) لمناقشة سلبيات الماضي ومقترحات الإضافات الجديدة .

الجدير بالذكر وبحسب صحيفة المجهر، أن برنامج (فن زمان) حازت فكرته إعجاب قطاع عريض من الجمهور حيث بدأ بث نسخته الأولى بقناة الشروق الفضائية وفي العام الماضي انتقل إلى قناة الهلال .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)