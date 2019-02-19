المحامون السودانيون ينظمون وقفة إحتجاجية في نيالا

وقف صباح اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 م العشران من المحامييين أمام مبنى الامانة العامة لولاية جنوب دارفور، رافعين لافتات عبرت عن رفضهم للقمع والبطش الذي واجهت به الدولة المظاهرات السلمية، وطالبت باطلاق صراح المعتقلين او تقديمهم لمحاكمة عادلة.

وكذلك نددت بالغلاء الطاحن الذي ضرب كل انحاء الوطن ، مؤكدين ان التعبير عن قضايا المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم هو من صميم الواجب المهني للمحامي، واكدوا انهم تقدموا اليوم بمذكرة تعبيرا عن قضايا المواطنين طلبوا فيها الدولة القيام بواجباتها في حفظ الامن وتوفير العدالة ومحاربة الغلاء الذى ارهق المواطنين.

وكذلك طالبو الدولة السماح للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في حق التظاهر والتعبير عن الراي ، وحقهم في التجمع السلمي، وايقاف العنف المستخدم في مواجهة الاحتجاجات السلمية ، واطلاق صراح المعتقلين فورا.