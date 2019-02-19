عائشة الغبشاوي : الوضع أصبح مؤلم وأي إسلامي حقيقي غير راض عنه

حملت القيادية الإسلامية عائشة الغبشاوي الحركة الإسلامية وزر ما يجري الآن من احتجاجات شعبية وطالبت بتطبيق الإسلام لأنه دين العدل والحق.

وانتقدت القيادية بالحركة الإسلامية عائشة الغبشاوي في تصريحات لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الثلاثاء” تراجع واختفاء الحركة الإسلامية التي تقود مسار البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إنها أصبحت اسمًا لجسم بلا فاعلية، وأضافت” أن الدين يعلو ولا يعلو عليه واستنكرت عائشة حديث وزير العمل حول تحجج الموظفين بالصلاة لسرقة زمن الدولة باسم الدين.

وأضافت” كل من هب ودب سيحكم البلاج من المنافقين والمنتفعين لذلك كل إنسان سيعطي نفسه الحق بأن يتحدث عن الإسلام”.

وأردفت” الوضع أصبح مؤلم وأي إسلامي حقيقي غير راض عنه”.