إبراهيم محمود : النيل الأبيض عالجت الأزمة الإقتصادية وواصلت التنمية

قطع القيادي بالمؤتمر الوطني المهندس ابراهيم محمود بأن المخرج الوحيد للازمة الإقتصادية بزيادة الإنتاج والإنتاجية وشدد علي ضرورة الإستفادة من طاقات الشباب والدفع بهم في المجالات المختلفة.

وأوضح محمود خلال إجتماع عقد بولاية النيل الأبيض التي وصلها يوم الإثنين ان الوفد وقف على جهود حكومة الولاية فى توفير السلع الاساسية و المعالجات الجاريه لقضايا الساحة السياسيه والاقتصاديه التي تمر بها البلاد واشار لجهود حكومة الولاية فى انفاذ عدد من المشروعات التنموية فى مجالات التعليم والصحه والطرق وكهربة المشاريع الزراعيه ومحطات المياه بجانب الاهتمام ببرامج الشباب والاستفاده من طاقاتهم لدفع مسيرة الاقتصاد الوطني واكد ان النيل الابيض استطاعت ان تعالج الازمة الاقتصاديه وتواصل المشروعات التنمويه لتحقيق الاستقرار في توفير السلع الضروريه لانسان الولايه.

من جهته أشار والي ولاية النيل الأبيض الدكتور ابو القاسم الامين بركه إلي أن الوفد وقف على ترتيبات الولاية فى معالجة الازمة الاقتصادية وأعلن التزام حكومته بموجهات المركز فى المحافظة على الوضع الاقتصادى وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وتعهد بإستمرار الجهود في استكمال المشروعات التي تعكف عليها الولاية حاليا وأوضح أن المعالجات التي قامت بها حكومته أفضت إلي نتائج إيجابية ساهمت في إحداث الإستقرار الإقتصادي بالولاية والتزم بمتابعة انسياب السلع الضرورية بكافة أنحاء الولاية.