أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.65 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

19/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4293

0.4314

0.4304

الجنيه الاسترليني

61.2666

61.5729

61.4198

الفرنك السويسري

47.2463

47.4825

47.3644

الدولار الكندي

35.8261

36.0052

35.9157

كرونة السويدية

5.1263

5.1519

5.1391

الكرونة النرويجية

5.5076

5.5351

5.5214

الكرون الدنماركي

7.1910

7.2270

7.2090

الدينار الكويتي

155.3303

156.1070

155.7186

الريال السعودي

12.6663

12.7296

12.6980

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9279

126.5575

126.2427

ريال عماني

123.3446

123.9613

123.6530

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.6532

53.9214

53.7873

XAR

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