مظاهرات حاشدة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على إعلان “حالة الطوارئ الوطنية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتشد كثير من المعارضين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أمام البيت الأبيض؛ احتجاجًا على إعلان الرئيس، الجمعة الماضية، حالة “الطوارىء الوطنية” في البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية بدعوة من عدة منظمات مجتمع مدني، وشارك فيها كثير من النشطاء من ولايات أمريكية مختلفة.

المتظاهرون ذكروا في تصريحات مختلفة أنهم احتشدوا أمام البيت الأبيض؛ للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لقرار الرئيس الأمريكي بخصوص إعلان “حالة الطوارئ” الذي اعتبروه “تجاهلًا للكونغرس، وسوء استخدام للسلطات”.

وفي حديث على هامش الفعالية، قال دارسي ريغان، أحد المسؤولين عن تنظيم الوقفة “لست مع قرار إعلان حالة الطوارئ الوطنية، نحن نقف إلى جانب زملائنا وأصدقائنا من المهاجرين”، لافتًا إلى الأضرار التي ستحلق بالمسلمين، والمهاجرين، والديمقراطية الأمريكية جراء القرار.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مختلفة من قبيل: “لا للجدار، ولا لترامب”، و”أقيموا الجدار حول ترامب وأنقذونا”.

ووقع ترامب، الجمعة، قانون حالة الطوارئ الوطنية المتعلق بالحدود مع المكسيك.

وكان ترامب جعل من بناء هذا الجدار بندا أساسيا في حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض.

وبعدما رفض الكونغرس تمويل الجدار أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية التي يمكن أن تتيح له استخدام موازنة البنتاغون لبناء الجدار.

واعتبر العديد من الديمقراطيين والجمهوريين على السواء أن ترامب أساء استخدام السلطة، وتجري اتصالات لإصدار “بيان مشترك” يرفض إعلان حالة الطوارىء.

كما أعلنت ولايات عدة بينها كاليفورنيا ونيويورك عزمها على اللجوء إلى القضاء لمواجهة خطوة ترامب.

الاناضول