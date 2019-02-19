ضبط عريس ووضع (شيلته) معروضات لشرائها بأموال مسروقة

ضبطت مباحث فرعية بحري عريساً استولى على (1850) دولاراً أمريكياً و(100) ريال سعودي بجانب (20.000) جنيه، من منزل قريبه بحي الصافية .

وقال مصدر إن الشرطة تلقت بلاغاً بسرقة الأموال، فكونت فريقاً بقيادة الملازم “أحمد بابكر” زار المنزل ومن خلال المعاينة الأولية وطريقة السرقة توصل الفريق إلى السرقة داخلية .

وعلى هذا الأساس كثف البحث والتحري ونجح في القبض على أحد أقرباء الشاكي بحي شمبات، فأقر بسرقة الأموال من دولاب بغرقة الشاكي .

وكشف المتهم وبحسب صحيفة السوداني أنه أشترى شيلة زواجه وبعض المستلزمات بجزء من الأموال، حيث دونت الشرطة بلاغاً بالسرقة ضده ونقلت الشيلة ووضعتها معروضات في البلاغ بالقسم تمهيداً لمحاكمته .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)