بلاغ جديد ضد برطم وطلب برفع الحصانة

حرر المؤتمر الوطني بلاغاً جديداً في مواجهة عضو البرلمان المستقل أبوالقاسم برطم، على خلفية تصريحاته السابقة. وأبلغت هيئة دفاع المنبر الجامع للشمالية بفتح بلاغ جنائي بالرقم (5/2019) في نيابة الصحافة والمطبوعات ضد قناة الجزيرة والنائب برطم تحت المادة (159) جنائي بخصوص تصريحات برطم بشأن قتل مليشيات الحزب الحاكم المتظاهرين. وتمت مخاطبة النائب العام عبر البرلمان لرفع حصانة العضو البرلماني بحسب صحيفة الانتباهة، وتقدمت هيئة الدفاع أمس بطلب شطب البلاغ في مواجهة العضو البرلماني برطم لدى نيابة الصحافة والمطبوعات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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