هل يشرب البشير القهوة ويستمع للشباب بشارع النيل خلال جولته الميدانية ؟!

رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، من المقرر أن يقوم بجولة ميدانية الأسبوع المقبل إلى المدينة الرياضية وشارع النيل للاستماع مباشرة للمواطنين والشباب . جولة الرئيس تأتي مواصلة لعدد من البرامج والزيارات التي تمت بمبادرة شبابية الأيام المقبلة، وكان أخرها وبحسب صحيفة السوداني زيارته للأستاذ المسرحي علي مهدي بمستشفى أحمد قاسم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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